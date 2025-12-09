У Тернополі 16-річний водій у стані сп’яніння під час комендантської години намагався втекти від патрульних

У суботу, під час комендантської години, у Тернополі патрульні затримали 16-річного водія, який намагався втекти після порушення ПДР. Юнак, який неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за керування без водійського посвідчення, не виконав законну вимогу про зупинку та намагався уникнути перевірки.

Зупинений на вулиці автомобіль Chery виявився під керуванням неповнолітнього, у якого при спілкуванні були помічені ознаки алкогольного сп’яніння. Після проведення огляду приладом Drager результат показав 0,90 проміле алкоголю в крові.

На порушника склали адміністративні матеріали:

за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування особою, позбавленою права керування);

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку).

Також про інцидент повідомили ювенальну поліцію.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватись правил дорожнього руху та не керувати транспортними засобами в стані сп’яніння.