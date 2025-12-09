Відійшов у вічність захисник Віталій Ковальов з Тернопільщини

8 грудня 2025 року відійшов у вічність вірний син України, сержант військової частини А**** — Ковальов Віталій Віталійович, повідомляє почаївська міська рада.



Віталій Віталійович народився у 1971 році та проживав у селі Будки. Його серце зупинилося під час лікування в Кременецькій опорній лікарні. Це непоправна втрата для родини, друзів, побратимів та всієї нашої громади. Він став на захист рідної землі, але, на жаль, війна забирає найкращих навіть у лікарняних палатах, залишаючи по собі невимовний сум.



У цей важкий час висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами та низько схиляємо голови у скорботі. Нехай світлий спомин про Віталія Віталійовича назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив і шанував.



Зустріч тіла полеглого захисника відбудеться завтра, 10 грудня 2025 року, о 14:00 біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України в м. Почаїв.



Просимо жителів громади вийти, гідно зустріти нашого захисника та віддати йому останню шану.



Вічна пам’ять і слава Герою!

