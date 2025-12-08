20:04 | 8.12.2025
Тернопільобленерго пояснює причини 6-годинних відключень електроенергії

Тернопільобленерго відповідає на найпоширеніші питання щодо графіків відключень

⁉ Чому у нас відключення тривають по 6 годин поспіль?
В області не було пошкоджень енергетичних об’єктів через останні ворожі атаки, але Тернопільська область є частиною об’єднаної енергосистеми України. Ворожі атаки впливають на всю енергосистему, незалежно від регіонів ураження. Обмеження діють на всю країну, оскільки всі енергетичні об’єкти та мережі працюють в єдиній системі.

⁉ Навіщо ці графіки відключень потрібні?
Графіки допомагають втримувати баланс між згенерованою та спожитою електроенергією. Без такого балансу є ризик серйозних руйнувань в енергетичному обладнанні, що може призвести до триваліших відключень. Запровадження графіків дозволяє уникнути масштабних пошкоджень і стабілізувати енергосистему.

⁉ Хто і як вирішує, що потрібно застосовувати графіки обмежень?
Рішення про застосування графіків приймає НЕК «Укренерго», яке враховує обсяг генерації електроенергії та стан мереж. «Укренерго» визначає обсяг обмежень і часові проміжки для знеструмлення. Далі обленерго формує графік відключень. Невиконання цих розпоряджень може серйозно вплинути на роботу енергосистеми.

Енергетики працюють цілодобово, щоб стабілізувати роботу системи та мінімізувати обсяги обмежень.

