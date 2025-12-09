Топ 3 звернень до ветеринара 

Осінній період – це сезон, коли ветеринари працюють в посиленому режимі. Перепади температури, вологість, скорочення світлового дня – усе це впливає на організм чотирилапих друзів не менше, ніж на людей.

Восени до ветклініки Авіценна надходить багато звернень із проблемами, які, здавалось би, не мали б викликати занепокоєння, але насправді потребують швидкої реакції. Розберемо топ-3 найчастіші причини, коли потрібна консультація ветеринара.

Простудні захворювання та проблеми з диханням

Восени, поки організм перелаштовується на холодну пору року, спостерігається пік простудних захворювань. Після прогулянок у прохолодну чи дощову погоду власники помічають кашель, чхання та утруднене дихання. І це не просто сезонна реакція. Тварини, як і люди, стикаються із запаленнями верхніх дихальних шляхів, розвитком бронхіту, трахеїту та навіть пневмонії.

Особливо чутливі до холоду:

собаки короткошерстих порід;

коти, які звикли до тепла й перемерзають при відсутності опалення вдома;

цуценята та кошенята з несформованим імунітетом.

Основні симптоми застуди у тварин:

чхання, кашель, виділення з носа;

відмова від їжі, млявість;

підвищена температура, прискорене дихання.

У таких випадках важливо не займатися самолікуванням. Домашні методи чи людські ліки лише погіршують стан. У клініці Авіцена ветеринари проводять огляд, слухають легені, за потреби призначається рентген та призначають лікування.

Головна порада від лікарів клініки: після прогулянок восени завжди витирати лапи й шерсть собаки, особливо живіт і грудну клітку. Не можна дозволяти тварині лежати на вологій землі чи бетоні – це головний шлях до перемерзання.

Дерматологічні проблеми

Здавалося б, головний час проблеми зі шкірою влітку. Коли спостерігається підвищена активність паразитів, бліх та кліщів. Проте, восени проблеми спалахують з новою силою. Крім того, осінь приносить сухе повітря у квартирах та вологість надворі. Тому екземи, себорея, алергічні реакції можуть проявлятися знову.

Типові скарги:

тварина чухається, кусає себе за хвіст або лапи;

з’являються залисини, кірочки, неприємний запах;

шкіра стає сухою або навпаки жирною й лущиться.

Загострення хронічних хвороб восени

Як і у випадку людей, в осени тварини з хронічними хворобами страждають від загострення. Зниження температури, підвищена вологість, перепади атмосферного тиску – усе це впливає на організм. Найчастіше наші лікарі стикаються із загостренням таких станів:

Артрити та артрози. У старших собак і котів з’являється скутість рухів, кульгавість, небажання стрибати чи підійматися сходами. Холод і волога провокують запалення суглобів.

Хвороби нирок. У тварин, що мають схильність до ниркової недостатності, в холодний сезон може погіршуватися робота сечовидільної системи, з’являється млявість, часте або утруднене сечовипускання.

Серцево-судинні проблеми, особливо у літніх тварин або тих, хто вже має діагноз кардіоміопатія.

Хронічні гастроентерологічні захворювання у тварин . Шлунок та кишківник також реагують на зміни та зменшення активності, тому може з’явитися діарея чи блювання. Це може свідчити про різні патології, гастрит у кота чи песика, панкреатит, ентероколіт, паразитарні захворювання та інше.

Причина загострень проста. Організм адаптується до нових умов, а імунна система в цей період працює з підвищеним навантаженням. Якщо є слабке місце, воно обов’язково дасть про себе знати. Щоб уникнути ускладнень важливо не чекати перших симптомів, а пройти профілактичний огляд у ветеринара восени.

Поради для власників тварин в осінній період

Осінь – це найкращий час для профілактики. Щоб уникнути більшості сезонних проблем, достатньо трохи уваги та регулярні ветеринарні огляди. Восени рекомендується:

пройти планову вакцинацію та дегельмінтизацію;

оновити захист від бліх і кліщів;

перевірити стан зубів, шкіри, шерсті;

відвідати ветеринара для базового огляду, здачі аналізів, особливо, якщо домашній улюбленець старший за 7 років або має хронічні захворювання.

Тож з настанням осені варто обов’язково відвідати ветеринарну клініку. На прийомі лікар проводить огляд, за потреби призначається УЗД, аналізи, зокрема можна зробити швидкі аналізи для тварин за 10 хвилин. Доступні консультації вузькопрофільних специалістів: ветдерматолога, гастроентеролога, ветстоматолога, нефролога, терапевта, ветеринарного кардіолога, офтальмолога, хірурга. Це допоможе вчасно виявити проблему й запобігти ускладненням.

Завдяки своєчасній консультації та профілактичному огляду тварина зможе зустріти зиму активною, з хорошим імунітетом та без неприємних сюрпризів.