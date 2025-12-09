Найкращі дров’яні титани: рейтинг перевірених моделей

Понад 65% українських домогосподарств, які використовують альтернативні джерела опалення, обирають саме дров’яні титани.Сучасні моделі поєднують традиційний принцип роботи з якісними матеріалами та продуманою конструкцією. Український виробник UTEHO пропонує водогрійне обладнання, виготовлене з харчової нержавіючої сталі AISI 304 на власних виробничих потужностях площею 1500 м².

Можна обрати потрібну комплектацію та замовити з доставкою у Житомир, Київ, Одесу або інше місто України. Детально про особливості таких титанів розкажемо у статті.

На що звертати увагу при виборі титану?

Матеріал бака. Харчова нержавіюча сталь AISI 304 не піддається корозії, витримує високі температури та зберігає якість води. Товщина стінок 1,5 мм забезпечує міцність конструкції та рівномірний розподіл тепла. Об’єм. Для сім’ї з 4-6 осіб оптимальним є бак на 90 літрів. Такий обсяг дозволяє комфортно прийняти душ кільком людям підряд або забезпечити гаряче водопостачання для господарських потреб. Тип топки. Залізна топка витримує інтенсивну експлуатацію, підходить для дров та вугілля. Конструкція топки впливає на ефективність теплопередачі та час нагріву води. Комплектація. Базова модель включає бак та топку. Додаткові елементи – ТЕН з блоком управління, набір кранів, шлангів та душ – розширюють функціонал обладнання. Можливість модернізації. Універсальні моделі дозволяють встановлювати електричний ТЕН для нагріву без використання дров, що зручно в міжсезоння або при потребі швидкого нагріву невеликого об’єму води.

Кращі дров’яні титани: опис, характеристики та ціни

Водогрійні титани на дровах виробництва UTEHO представлені в кількох конфігураціях з різним рівнем оснащення.

Базова модель — титан водогрійний (8100 грн). Бак об’ємом 90 літрів з нержавіючої сталі AISI 304 товщиною 1,5 мм. Призначений для нагріву води з використанням зовнішньої топки. Підходить для стаціонарної установки в літніх кухнях, лазнях, душових приміщеннях.

Титан водогрійний + набір кранів та душ (10600 грн). До базового бака додається комплект: крани для подачі та зливу води, шланги, душова лійка. Готове рішення для організації душової кабіни. Крани виготовлені з латуні, що забезпечує довговічність та стійкість до високих температур.

Топові моделі: чому їх вибирають покупці

Найбільший попит мають комплектні рішення – титан з топкою та душовим набором. Покупці цінують можливість отримати готову систему без необхідності докупати компоненти окремо. Модель за 14000 грн забезпечує повну автономність та швидке введення в експлуатацію.

Титан з можливістю встановлення ТЕНу вибирають господарі, які потребують універсальності. Електричний нагрів зручний весною та восени, коли топити піч недоцільно, а гаряча вода потрібна регулярно.

Базові моделі без додаткових аксесуарів купують для заміни старого обладнання або при наявності власних кранів та душових систем.

Що входить в комплектацію популярних дров’яних титанів?

Базова комплектація:

Бак з нержавіючої сталі AISI 304, об’єм 90 л, товщина стінки 1,5 мм.

Кришка бака з ущільнювачем.

Розширена комплектація:

Бак 90 л.

Топка.

Максимальна комплектація:

Бак 90 л.

Топка залізна.

Латунні крани – 2 шт. (подача та злив).

Армовані шланги – 2 м.

Душова лійка з тримачем.

Додаткова опція:

ТЕН потужністю 2 кВт з блоком управління та термостатом (1700 грн).

Знімається без інструментів для переходу на дров’яне опалення.

Матеріали бака: чому нержавіюча сталь краща за звичайну сталь

Корозійна стійкість. Нержавіюча сталь AISI 304 містить 18% хрому та 8% нікелю. Хромова плівка на поверхні захищає метал від окиснення при контакті з водою та киснем. Звичайна сталь іржавіє, що призводить до забруднення води та поступового руйнування стінок бака.

Гігієнічність. AISI 304 – харчова сталь, сертифікована для контакту з питною водою. Не виділяє токсичних речовин при нагріванні до 100°C. Поверхня не накопичує бактерії завдяки гладкій структурі.

Термічна стабільність. Коефіцієнт теплового розширення нержавіючої сталі дозволяє витримувати численні цикли нагріву-охолодження без деформацій. Товщина стінки 1,5 мм забезпечує міцність при робочому тиску та механічних навантаженнях.

Довговічність. Термін служби бака з нержавіючої сталі – понад 15 років при регулярній експлуатації. Звичайна сталь потребує заміни через 3-5 років через наскрізну корозію.

Естетика. Полірована поверхня нержавіючої сталі не змінює зовнішній вигляд, не потребує фарбування. Легко очищається від нальоту.

Об’єм і потужність: вибираємо потрібний розмір для сім’ї

90 літрів – оптимальний об’єм для домогосподарств з 4-6 осіб. Розрахунок виходить з норми 15-20 літрів гарячої води на людину для прийняття душу. Повний бак забезпечує 4-5 послідовних душових сеансів або 2-3 прийняття душу з одночасним використанням води для інших потреб.

Потужність топки залежить від площі контакту з баком та інтенсивності горіння. Дрова твердих порід (дуб, ясен) виділяють 4-4,5 кВт/год тепла. Для нагріву 90 л води від 15°C до 60°C потрібно близько 2,6 кВт·год енергії. З урахуванням втрат на димохід та випромінювання (ККД топки 60-70%) реальний час нагріву становить 45-60 хвилин.

ТЕН 2 кВт нагріває повний бак за 2-2,5 години. Електричний нагрів доцільний для підтримання температури або нагріву невеликих об’ємів.

Для більших господарств (7-10 осіб) рекомендовано два титани по 90 л або модель з баком 140-160 л.

Порівняльна таблиця дров’яних титанів

Модель Об’єм Матеріал Топка Душовий набір ТЕН Ціна Титан водогрейний 90 л AISI 304, 1,5 мм – – опціонально 8100 грн Титан з топкою 90 л AISI 304, 1,5 мм залізна – опціонально 11500 грн Титан + душ 90 л AISI 304, 1,5 мм – крани, шланги, лійка опціонально 10600 грн Титан з топкою + душ 90 л AISI 304, 1,5 мм залізна крани, шланги, лійка опціонально 14000 грн

Додаткові компоненти:

Топка залізна – 3400 грн.

ТЕН з блоком управління – 1700 грн.

Набір кранів, шлангів та душу – 2500 грн.

Де купити дров’яний титан: поради щодо вибору магазину та гарантії

Купівля у виробника. UTEHO реалізує продукцію через власний сайт. Переваги прямих продажів: відсутність накруток посередників, можливість уточнити технічні деталі у виробника, гарантія від заводу.

Гарантійні зобов’язання. Перевірте термін гарантії на бак (зазвичай 12-24 місяці) та топку (6-12 місяців). Гарантія має покривати дефекти зварювання, порушення герметичності швів, корозію нержавіючої сталі.

Документація. Продавець надає технічний паспорт з характеристиками обладнання, інструкцію з монтажу та експлуатації, гарантійний талон. Зберігайте касовий чек або накладну.

Умови доставки. Уточніть вартість транспортування до вашого населеного пункту. Виробники часто пропонують безкоштовну доставку по Україні при замовленні комплектних моделей.

Сервісне обслуговування. З’ясуйте, чи є у виробника сервісні центри або авторизовані майстри у вашому регіоні. UTEHO забезпечує технічну підтримку по всій Україні.

Відгуки покупців. Проаналізуйте реальні відгуки на профільних форумах та в соцмережах. Звертайте увагу на згадки про якість зварювання, товщину металу, ефективність нагріву.

Додаткові послуги. Деякі продавці пропонують монтаж обладнання, підключення димоходу, консультації з експлуатації. Це зручно для тих, хто встановлює титан вперше.

Дров’яні титани залишаються надійним рішенням для автономного гарячого водопостачання в умовах приватного господарства. Ключові фактори вибору: матеріал бака (нержавіюча сталь AISI 304), об’єм 90 літрів для сім’ї з 4-6 осіб та комплектація відповідно до потреб.

UTEHO пропонує чотири базові конфігурації, що дозволяє підібрати оптимальний варіант за бюджетом. Покупка в українського виробника гарантує якість металообробки на сучасному обладнанні, прозору ціну без посередників та заводську гарантію.

За 11 років роботи компанія довела надійність своєї продукції – понад 62000 проданих одиниць обладнання підтверджують довіру українських споживачів.