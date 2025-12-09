У Тернополі розпочався демонтаж будинку на вул. Василя Стуса, 8, зруйнованого російською ракетою

У Тернополі розпочали демонтаж багатоквартирного будинку на вул. Василя Стуса, у який 19 листопада влучила російська ракета. Навколо будівлі встановлено огорожу, розбір конструкцій здійснюють фахівці зі спецтехнікою.

Будівлю визнано непридатною для відновлення. Відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом Тернопільської міської ради на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28.11.2025 №7. Документ підтверджує наявність критичних пошкоджень несучих конструкцій, що робить експлуатацію будинку неможливою.

Прийняті рішення відкривають можливість пришвидшеного отримання грошової компенсації для мешканців зруйнованого будинку в межах державної програми «єВідновлення». Отримані кошти можна буде використати для придбання нового житла.

Як подати заяву на компенсацію

Мешканцям будинку на вул. Василя Стуса, 8, які ще не подали документи, рекомендуємо звернутися за державною компенсацією. Це можна зробити:

через застосунок «Дія»;

у ЦНАП м. Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

у будь-якого нотаріуса.

За додатковими консультаціями працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.

Детальну інформацію про те, як правильно подати заяву на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, можна переглянути тут.