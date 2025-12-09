Пішов на фронт добровольцем, – Тернопільщина втратила захисника Ігоря Лучишина

5 грудня 2025 року передчасно обірвалося життя нашого земляка, Лучишина Ігоря Ярославовича 29 жовтня 1974 року народження (позивний — “Банкір”). Ігор Ярославович був родом із села Осташівці, Осташівського старостинського округу Озерянської громади, повідомляють на сторінці громади.



Сержант Ігор розпочав свою службу із високої громадянської позиції: він пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення 2022 року.



Свій бойовий шлях Ігор проходив у складі 35-го окремого стрілецького батальйону (ОСБ). Разом із підрозділом він воював на Сумщині, а згодом — на одному з найгарячіших напрямків, під Бахмутом. Там він мужньо відстоював позиції в районі Іванівського та Кліщіївки.



Під час боїв Ігор отримав контузії та поранення голови. Його військовий шлях, сповнений бойовими діями, тривав із 2022 року до 28 серпня 2024 року, після чого він був демобілізований. За час служби він набув статусу учасника бойових дій.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близким та побратимам Ігоря .

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!



Церемонія прощання з Героєм — Лучишином Ігорем Ярославовичем —

відбудеться завтра в селі Осташівці, 09 грудня 2025 року, о 12:30.



Вічна памʼять та шана Герою!

