Тернопільщина готується до зимових викликів: в області розгортаються пункти незламності та обігріву

Тернопільська обласна державна адміністрація повідомляє, що під головуванням заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна відбулося чергове засідання Координаційного штабу з питань розгортання пунктів незламності та реагування на наслідки обстрілів і бойових дій. У нараді взяв участь заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Складна ситуація з електропостачанням та реагування на неї

Наразі на всій території України зберігається складна ситуація з електропостачанням, спричинена російськими обстрілами критичної інфраструктури. У зв’язку з цим, тернопільська влада активно готується до зимових викликів і оперативного реагування. Протягом 2022–2025 років, у Тернопільській області функціонують пункти незламності, що забезпечують безпеку та комфорт для жителів.

412 пунктів незламності в області

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року, в Тернопільській області налічується 412 пунктів незламності, з яких:

321 пункт організовано органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням;

42 пункти забезпечує ГУ ДСНС в області;

31 пункт організовує відповідальний бізнес;

1 пункт знаходиться на базі залізничного вокзалу в Тернополі;

17 пунктів на базі Головного управління Національної поліції.

Готовність пунктів незламності до роботи

За рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС, у разі відсутності світла, тепла та водопостачання більше ніж 12 годин, всі 369 «сплячих» пунктів повинні бути розгорнуті протягом двох годин. З цих пунктів 347 забезпечені генераторами, що дозволяють автономно працювати до 3 діб, а 22 пункти потребують доукомплектування генераторами.

Мобільні пункти обігріву та мобільні пункти допомоги

У місті Тернопіль вже підготовлено до розгортання 16 стаціонарних пунктів обігріву, які забезпечує міська рада. Крім того, Головне управління ДСНС в області має готовими до роботи 26 стаціонарних пунктів обігріву. Також передбачено розгортання 4 мобільних пунктів обігріву на базі пневмокаркасних наметів та спеціалізованих автомобілів.

Інформація для населення

Всі пункти незламності та обігріву доступні на офіційних вебресурсах і в застосунку “Дія”. Важливість координації між службами та оперативного реагування на виклики була наголошена під час засідання. Влада Тернопільщини продовжує працювати над забезпеченням надійної та ефективної роботи пунктів незламності для підтримки життєдіяльності населення в складних умовах.

Залишайтеся в безпеці!