Тернопіль у скорботі: виявлено тіло маленької Софії Попик — янголятка, що не пережило ракетного удару

8 грудня у Тернополі на вулиці Стуса було виявлено тіла двох осіб, які вважалися зниклими безвісти після ракетного удару по місту 19 листопада. Одним із ідентифікованих тіл є 4-річна дівчинка Софія Попик.

Як повідомляє видання 20 хвилин Тернопіль, у поліції підтвердили, що одне з тіл належить маленькій Софії. Ще одне тіло, ймовірно, належить її матері — Тетяні Попик, яка також зникла після того страшного обстрілу.

Тетяна Богданівна Попик працювала головним спеціалістом фінансово-господарського відділу Департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. У пресслужбі ОВА підтвердили, що жінка перебувала в декретній відпустці на момент трагедії.

Наразі слідчі та експерти-криміналісти продовжують обстежувати уламки будинку, який був зруйнований внаслідок ракетного удару. Вони здійснюють пошук залишків особистих речей мешканців та, ймовірно, ще не ідентифікованих людських останків.

Це ще одна важка втрата для міста, яке переживає тяжкі часи через наслідки ворожих обстрілів.