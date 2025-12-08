Війна забрала ще одного Героя: загинув Степан Палка з Тернопільщини

На жаль, війна забрала ще одного мужнього захисника України — жителя Козлівської громади, Палку Степана Мироновича. Про це повідомив Борис Павелко в групі Великий Ходачків.

Тіло Героя привезуть завтра, 9 грудня. Вшанувати пам’ять Степана Мироновича та провести його в останню путь можна буде в живому коридорі, що буде організовано від маркету о 10:15.

Степан Миронович був справжнім патріотом, і його подвиг назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його. Герої не вмирають!