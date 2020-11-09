Кременецька лікарня тепер якісніше лікуватиме хворих з COVID-19

До КНП “Кременецька районна комунальна лікарня” доставлено три кисневі концентратори: два об’ємом по 10 літрів та один об’ємом 20 літрів, які встановлені у інфекційному відділенні , перепрофілізованих на інфекційний стаціонар відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, терапевтичному відділенні. Про це повідомляють у медичному закладі.

Кошти на їх закупівлю було виділено в рамках програми забезпечення киснем ліжок в лікарнях, відведених для лікування COVID-19.

Кисневий концентратор являє собою електричну установку, яка забезпечує відділення кисню від кімнатного повітря. Апарат забезпечує подачу кисню високої концентрації.

Завдяки такому обладнанню, при лікуванні пацієнтів може повноцінно застосовуватись киснева терапія, яка є життєво необхідною при лікуванні Covid-19.