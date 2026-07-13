67-річний американець приїхав до Чорткова плести маскувальні сітки для ЗСУ

До Чорткова завітав незвичайний волонтер. 67-річний громадянин США Клей Роджерс подолав тисячі кілометрів через океан, аби особисто допомагати Україні та підтримувати українських захисників.

Як повідомили у Чортківській міській раді та благодійному фонді «Покрова Чортків», чоловік не має українського коріння чи родинних зв’язків з Україною. Вперше він відвідав нашу державу ще під час Революції Гідності, коли був вражений прагненням українців до свободи та демократичних цінностей.

Вдруге Клей Роджерс приїхав до України у жовтні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він хотів на власні очі побачити ситуацію в країні та розповідати правду про війну своїм співвітчизникам.

З Чортківщиною американця познайомила уродженка села Звиняч Віра Сирота-Яблонь, яка нині проживає у штаті Кентуккі. Саме завдяки дружбі з нею Клей почав більше цікавитися Україною, вивчати українську мову та стежити за подіями на фронті.

Шукаючи інформацію про Чортківщину, він натрапив на діяльність благодійного фонду «Покрова Чортків». Робота волонтерів настільки вразила американця, що він вирішив приїхати до міста та долучитися до допомоги військовим.

Після прибуття до Чорткова Клей Роджерс зустрівся з керівником фонду, священником Андрієм Левковичем, і запропонував свою допомогу. Наразі він разом зі студентами Університету народної освіти Чортківської громади займається плетінням маскувальних сіток для українських військових.

Попри хвилювання рідних у США через війну в Україні, чоловік вирішив приїхати та зробити свій внесок у підтримку українського народу.

За словами Клея Роджерса, він готовий допомагати там, де це буде найбільш необхідно.