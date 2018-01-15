Кременецький краєзнавчий музей вже починає готуватись до Пасхи

В 2018 році Кременецький краєзнавчий музей пропонує проводити для кременчан та гостей міста майстер-класи з писанкарства, по виготовленню керамічних свистунців, по виготовленню ляльок-мотанок! Детальніше читайте далі.

1. Майстер клас писанкарства в рамках щорічного конкурсу писанкарства Кременецького краєзнавчого музею ім. Олександра Неприцького-Грановського.

Проводиться для групи 15-20 чоловік, у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею.

Майстер клас проходить біля 2 години, під час якого учасники дізнаються про історію та традиції писанкарства, техніки розпису, а також розсписують свою власну писанку!

Вартість для участі в майстер-класі для однієї людини – 50 грн.

У вартість входять матеріали, та оглядова екскурсія колекції писанок Кременецького краєзнавчого музею. По завершенню майстер-класу писанку за бажанням можна залишити на конкурс, який відбудеться в квітні 2018 року.

2. Майстер-клас дитячої автентичної іграшки «Керамічний свистунець»

Проводиться для групи 15-20 чоловік, у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею.

Майстер-клас триває 2 години, під час якого учасники дізнаються про історію та традиції виготовлення українських свищиків, а також виготовляють з глини власний свищик!

Вартість для участі в майстер-класі для однієї людини – 50 грн.

У вартість входять матеріали, та оглядова екскурсія колекції автентичних свищиків Кременецького краєзнавчого музею.

По завершені майстер-класу, за бажанням учасників вироби залишаються на просихання та випічку.

Готові вироби за додатковою домовленістю надсилаються поштою чи службами доставки за кошти отримувача. 3. Майстер-клас «Лялька-Мотанка».

Проводиться для групи 15-20 чоловік у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею.

Майстер клас проходить біля 2 год., під час якого учасники дізнаються про історію та традиції ляльки-мотанки, а також виготовляють власну ляльку-мотанку!

Вартість для участі в майстер-класі для однієї людини – 50 грн.

У вартість входять матеріали.