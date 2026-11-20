24 листопада у Тернополі відбудеться святковий концерт до 75-річчя від дня народження українського співака Назарія Яремчука. На сцені Палацу культури «Березіль» прозвучать його найвідоміші пісні — «Червона рута», «Водограй», «Родина», «Смерекова хата» та інші.

У концерті візьмуть участь Павло Табаков, Петро Радейко, Ольга Верхоляк та Оксана Караїм. Вони виступатимуть у супроводі Академічного інструментального ансамблю солістів «Високий Замок».

У програмі — знакові композиції з творчого доробку Назарія Яремчука, які стали частиною музичної спадщини України. Серед них — «Я піду в далекі гори», «Стожари», «Писанка» та інші відомі пісні.

Організатори зазначають, що концерт стане нагодою згадати творчість співака, почути улюблені мелодії наживо та разом заспівати знайомі пісні.

Захід розпочнеться 24 листопада о 18:30 у Палаці культури «Березіль».

Квитки можна придбати у міських касах або онлайн.