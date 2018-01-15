Кінетичний пісок, еко-конструктори, kinect–турніри та найсучасніша література – Тернопільська книгозбірня дивує розмаїттям дозвіллєвих заходів.

Ловити ґави, бити бомки, відлежувати боки – робити це вміють геть усі. А от як провести канікули та години дозвілля з радістю і користю – добре знають працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей і залюбки діляться цим секретом з юними відвідувачами. Для шукачів пригод у читальній залі книгозбірні в межах проекту «Файне єднає» працює розважальна студія «Ігротека», яка перенесе вас у світ найсучасніших настільних ігор.

Серед найбільш популярних забав: «Джанга еко» – для винахідливих і терпеливих, «Ерудит» – для амбітних і наполегливих, «Гра в слова» – для творчих і кмітливих, а також «Монополія» – улюблена розвага майбутніх комерсантів та підприємців. Маємо чим здивувати і найменших «читайликів». У відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів проводяться заходи із використанням кінетичного піску та майстер-класи з пісочної анімації. Крім того, за умови попереднього запису, ви зможете весело й активно провести вільний час на віртуальному Kinekt-майданчику, долаючи круті річкові пороги, чи змагаючись з професійними суперниками в різних видах спорту. З такого розмаїття ігор без сумніву можна підібрати щось до душі – собі та своїм товаришам. В часі вакацій та у неділю «Ігротека» працює в нон-стоп режимі, в навчальний період розваги будуть доступні у середу з 14.00 до 16.00, а для малечі – під час заходів. Більш детальну інформацію про ігри та заходи дізнавайтесь на сайті бібліотеки http://odb.te.ua/ .

Уляна Пилипчук – працівник редакційно-видавничого сектору ТОБД