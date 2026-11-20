Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру 21-річному місцевому жителю у зґвалтуванні 15-річної дівчини (ч.3 ст.152 КК України).

Відомо, що потерпіла зі своїм кривдником познайомилась в соцмережі. Певний час спілкувались онлайн, згодом кілька разів зустрічались вже не в мережі. У гості до свого знайомого в день зґвалтування дівчина прийшла вперше.

Потерпіла розповіла про це своїй подрузі, а та поділилася з братом, який нині служить у ЗСУ. Після цього військовий звернувся до правоохоронців.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.152 КК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.