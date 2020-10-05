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Новини Тернополя 

На деяких вулицях Тернополя не буде води. Список вулиць

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вода

На деяких вулицях Тернополя припинять водопостачання. Про це повідомляють у міській раді.

6 жовтня з 09:00 до 21:00 год. водопостачання буде припинено за адресами:

🔷 вул. Н. Яремчука;
🔷 вул. Петриківська;
🔷 вул. Гетьмана І. Виговського;
🔷 вул. Тісна;
🔷 вул. Братів Гжицьких;
🔷 вул. Тбіліська.
❌8 жовтня через ремонт водопровідної мережі з 09:00 год. до 20:00 год, водопостачання буде припинено за адресами:

🔷 вул. Академіка С. Балея,

🔷 вул. У. Самчука (приватні житлові будинки);

🔷 вул. У.Самчука-бічна;

🔷 вул. В. Безкоровайного;

🔷 вул. М. Ломоносова;

🔷 вул. М. Рудницького.

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