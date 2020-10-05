На деяких вулицях Тернополя не буде води. Список вулиць
На деяких вулицях Тернополя припинять водопостачання. Про це повідомляють у міській раді.
6 жовтня з 09:00 до 21:00 год. водопостачання буде припинено за адресами:
вул. Н. Яремчука;
вул. Петриківська;
вул. Гетьмана І. Виговського;
вул. Тісна;
вул. Братів Гжицьких;
вул. Тбіліська.
8 жовтня через ремонт водопровідної мережі з 09:00 год. до 20:00 год, водопостачання буде припинено за адресами:
вул. Академіка С. Балея,
вул. У. Самчука (приватні житлові будинки);
вул. У.Самчука-бічна;
вул. В. Безкоровайного;
вул. М. Ломоносова;
вул. М. Рудницького.