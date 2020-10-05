На Тернопільщині після сімейного скандалу чоловік себе підпалив

4 жовтня неординарний випадок стався у с. Великий Говилів Теребовлянського району, куди о 22.49 виїжджала районна бригада швидкої. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Після сімейного скандалу 27-річний чоловік вилив на себе бензин та підпалив його. На щастя, самопідпал був малоефективним. Із опіками тіла 1-го ступеня потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.