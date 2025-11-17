Віддав життя за Україну, – загинув захисник Іван Кіяк з Тернопільщини

У Підгайці Тернопільської області знову прийшло горе — загинув захисник України Іван Кіяк. Про страшну втрату повідомляє дружина Героя – Ольга Кіяк.

“Сьогодні моє серце знову стискається від туги. Мій чоловік, мій захисник, мій світ — ти назавжди залишишся для мене героєм. Дякую тобі за любов, за силу, за кожен день, який ми прожили разом. Ти віддав життя за Україну, і я ніколи не перестану пишатися тобою. Вічна пам’ять тобі, коханий… Живи в моєму серці завжди”, — написала Ольга Кіяк.

Ця трагедія стала ще одним болючим нагадуванням про величезні втрати, які несе кожна родина, чия близька людина стала на захист Батьківщини. Всі, хто знав чоловіка, пам’ятатимуть його як справжнього героя, який віддав своє життя за мир та свободу України.

Вічна пам’ять і слава герою!