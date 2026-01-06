Смертельна ДТП у Тернополі: поліція звертається до очевидців

У Тернополі 6 січня вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. О 7:30 на вулиці 15 Квітня автомобіль BMW, під керуванням жителя Харкова, збив пішохода.

Слідчо-оперативна група та співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області працюють на місці події. Встановлено, що потерпілий 68 років, який перебігав дорогу поза пішохідним переходом, загинув на місці від отриманих травм до прибуття медиків.

Попередньо водій не був у стані алкогольного сп’яніння, проте для перевірки були відібрані зразки крові. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція просить усіх, хто може мати корисну інформацію про подію, звернутися до правоохоронців за номерами телефонів: (067)471 66 23, (096)197 68 38 або на спецлінію “102”. Анонімність гарантована.