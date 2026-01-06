Свята вода в кожному домі: тернопільські священнослужителі освятили воду на водопровідних станціях

Тернопільські священнослужителі освятили воду на водопровідних станціях до свята Хрещення Господнього

6 січня, в день свята Хрещення Господнього, священнослужителі тернопільських храмів здійснили обряд освячення води на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал».

Цей урочистий захід уже став традицією для міста. Духовенство традиційних християнських церков Тернополя спільно провело молитву, благословивши воду, яка потече до домівок тернополян через міські водопровідні мережі.

Для КП «Тернопільводоканал» цей обряд має велике значення, адже він є не лише важливою частиною святкових традицій, а й дає можливість вірянам отримати святу воду прямо з кранів. Це є символом духовної чистоти та благословення для кожної оселі.

Представники підприємства підкреслюють, що ця традиція вже стала невід’ємною частиною святкувань, а освячена вода має особливу значущість для тернополян, що символізує очищення не лише фізичне, а й духовне.