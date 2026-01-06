На водоймах Тернопільщини виявлено незаконний вилов риби

Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують здійснювати рейдові заходи з попередження та виявлення фактів браконьєрства на водоймах області.

Під час чергових рейдових заходів на території гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» поблизу села Іванківці Тернопільського району, інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області виявлено порушника, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів із застосуванням забороненого знаряддя лову — ставної сітки. У результаті незаконного вилову порушник добув 4 екземпляри сазана та 1 екземпляр товстолоба.

Такі дії є грубим порушенням режиму охорони територій природно-заповідного фонду.

За виявленим фактом на порушника складено протокол за ст. 91 КУпАП. Сума збитків, завданих природно-заповідному фонду України, становить понад 88 тис. грн. Матеріали передано до правоохоронних органів, триває досудове розслідування.

Окрім того, під час рейдових заходів на річці Серет виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності чотирьох порушників за ч. 3 ст. 85 КУпАП за здійснення лову риби в межах зимувальних ям.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує: рейдові заходи на водоймах області триватимуть і надалі, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.