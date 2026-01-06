12:05 | 6.01.2026
На водоймах Тернопільщини виявлено незаконний вилов риби

Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують здійснювати рейдові заходи з попередження та виявлення фактів браконьєрства на водоймах області.

✅Під час чергових рейдових заходів на території гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» поблизу села Іванківці Тернопільського району, інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області виявлено порушника, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів із застосуванням забороненого знаряддя лову — ставної сітки. У результаті незаконного вилову порушник добув 4 екземпляри сазана та 1 екземпляр товстолоба.
‼ Такі дії є грубим порушенням режиму охорони територій природно-заповідного фонду.
📌За виявленим фактом на порушника складено протокол за ст. 91 КУпАП. Сума збитків, завданих природно-заповідному фонду України, становить понад 88 тис. грн. Матеріали передано до правоохоронних органів, триває досудове розслідування.
✅Окрім того, під час рейдових заходів на річці Серет виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності чотирьох порушників за ч. 3 ст. 85 КУпАП за здійснення лову риби в межах зимувальних ям.
☝ Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує: рейдові заходи на водоймах області триватимуть і надалі, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

