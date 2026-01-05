Авторизацію на провадження митної брокерської діяльності вже отримали 16 підприємств Тернопільщини. Час діяти іншим

Терміни переходу на нові умови роботи для митних брокерів стрімко спливають. У межах імплементації положень Митного кодексу Європейського Союзу в Україні запроваджено авторизацію на провадження митної брокерської діяльності, яка є обов’язковою для подальшої роботи.

Раніше видані дозволи мають обмежений строк дії. Вони залишаються чинними лише протягом 12 місяців з дня набрання чинності відповідними змінами до Митного кодексу України, після чого підлягають скасуванню. Це означає, що без отриманої авторизації здійснення митної брокерської діяльності стане неможливим.

Станом на 1 січня 2026 року в зоні діяльності Тернопільської митниці 16 підприємств уже отримали авторизацію на провадження митної брокерської діяльності. Ще 7 підприємств проходять процедуру оцінки відповідності критеріям та умовам її надання. Така динаміка свідчить, що бізнес поступово адаптується до нових вимог, водночас часу для зволікань стає дедалі менше.

З огляду на завершення строку дії чинних дозволів закликаємо митних брокерів та їх представників активізувати підготовку та розпочати процедуру отримання авторизації.

Форму заяви, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1092 «Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України» (зі змінами), розміщено на офіційному веб-порталі Державної митної служби України за посиланням – https://customs.gov.ua/zaiavi-pro-nadannia-avtorizatsiyi.

Подати заяву можна в тому числі і в електронній формі через «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» («Система по роботі з рішеннями митних органів») – https://cabinet.customs.gov.ua/.

У разі виникнення додаткових питань та/або для отримання консультацій просимо звертатись до Управління забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці. Відповідальні особи: заступник начальника управління-начальник відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Тарас Зань (тел. 096 800 09 88) та заступник начальника відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Олег Гридковець (тел. 097 798 78 68).