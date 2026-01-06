Трагедія на Тернопільщині: пожежа забрала життя 85-річної жінки

5 січня о 07:04 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Дзвиняча Кременецького району. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблої жінки, власниці оселі, 1937 року народження.

Вогонь знищив дерев’яну підлогу на площі 2 квадратних метри та пошкодив ліжко в будинку. Завдяки оперативному реагуванню місцевих пожежних команд пожежу вдалося ліквідувати ще до прибуття підрозділів ДСНС. До ліквідації займання залучалися рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда Вишнівець.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. Причина виникнення пожежі поки не встановлена, але правоохоронці звертають увагу на обставини загибелі жінки.

Ця трагедія нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в зимовий період, коли підвищений ризик виникнення пожеж через несправні обігрівачі або необережність з вогнем.

Поліція та рятувальні служби продовжують з’ясовувати всі обставини трагедії.