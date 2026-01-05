Чортків водоканал провів обряд освячення води до свята Хрещення Господнього

КП «Чортків водоканал» традиційно провело обряд освячення води напередодні свята Хрещення Господнього. Обряди відбулись на насосній станції «Хлораторна», з якої подається вода майже на все місто.

Цьогоріч священник церкви Святої Покрови отець Андрій Левкович провів святу літургію освячення води. В обряді також взяли участь начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко та працівники підприємства.

Свято Водохреща є важливою подією для християн, адже в цей день вода наділяється особливою силою, яку Господь надав річці Йордан. Вода, освячена в цей день, має цілющі властивості як для тіла, так і для душі. Тому вона не лише використовується для освячення домівок, але й споживається з вірою в її цілющу силу.

Христос хрещається! У річці Йордані!