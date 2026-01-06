На Тернопільщині чоловік затовк жінку до смерті

Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру чоловікові, причетному до смерті 43-річної жительки Товстенської громади. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Інцидент стався 4 січня, коли бригада швидкої медичної допомоги виїхала на виклик до жінки, яка втратила свідомість. Однак, на місці події було встановлено, що жінка вже мертва. Під час огляду слідчі виявили на її тілі множинні тілесні ушкодження, характерні побиттю. Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті – травма грудної клітки, з численними переломами ребер та пошкодженням легені.

За інформацією поліції, смерть жінки могла стати результатом насильницьких дій з боку її співмешканця. Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство та тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.