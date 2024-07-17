Наші Герої: захисник Володимир Прокопчук отримав орден «3а мужність» ІІІ ступеня

«Медаль знайшла свого героя».

Сьогодні розкажемо вам про нашого земляка з с. Скала-Подільська на Борщівщині ПРОКОПЧУКА Володимира Васильовича.

Молодший сержант ПРОКОПЧУК Володимир Васильович з перших днів повномасштабної війни разом з своїми земляками пішли добровольцями до найближчого територіального центру комплектування, що у м. Борщів Чортківського району нашої області. За розподілом був направлений на курси саперів, а в подальшому на службі опинився у 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Служба проходила переважно на території Донеччини, це була постійна робота по мінуванню та розмінуванню території. Працювали разом з підрозділами Десантно-Штурмових військ, ГУР «КРАКЕН», ССО, майже постійно перебуваючи у сірій зоні. Одного разу командування поставило завдання – знищити ворожий танк, який постійно обстрілював позиції наших бійців з укриття. В притул підійшовши, вони підклали вибухові пристрої, заледве встигли відповзти, як танк з повним екіпажем розірвало в хлам. Неодноразово отримував поранення та знову і знову повертався на передову до своїх побратимів. За неодноразово проявлену мужність, успішне виконання бойових завдань Володимир Васильович нагороджений орденом «3а мужність» Ш ступеня, згідно Указу Президента України від 29.09.2023 N 673.