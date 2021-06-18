Охорона Підгаєцького суду розпочалася з… дарування троянд

Підгаєцький районний суд Тернопільської області тепер під охороною.

17 червня 2021 року співробітниками Територіального управління служби судової охорони у Тернопільській області взято під охорону приміщення Підгаєцького районного суду Тернопільської області.

До суду завітав заступник начальника територіального Управління (зі служби) Служби судової охорони у Тернопільській області полковник Служби Ігор Кучер, який представив колективу суду охоронців Феміди, що заступили на службу для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку та привітав усіх присутніх з новим етапом співпраці. Під час проведення інструктажу особливу увагу звернув на дотримання законності, заходів особистої безпеки та службової дисципліни, на важливість покладених на Службу завдань.

Виконуючий обов’язки голови Підгаєцького районного суду Руслан Горуц привітав співробітників Служби судової охорони із початком несення служби.

Захід відбувався з дотриманням усіх карантинних вимог щодо запобігання поширення респіраторної хвороби COVID-19.

За доброю традицією Служби судової охорони співробітники вручили всім працівницям суду троянди.