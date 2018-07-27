Мер Чорткова увійшов у сотню найкращих «Нових лідерів»

Завдяки влучній програмній меті, котру задекларував Володимир Шматько на телепроекті «Нові лідери», з-поміж 882 зареєстрованих учасників, які брали участь у першому етапі голосування, міський голова Чорткова увійшов до сотні найкращих і, відповідно, до наступного етапу проекту.

Національний телепроект «Нові лідери» є громадською ініціативою, що покликаний змінити країну за допомогою цікавих проектів людей зі всієї України, програмна мета котрих різноманітна – від створення притулків для тварин до створення освітньої «Школи геніїв».

Володимир Шматько у своїй програмній меті прописав розробити комплекс заходів, які необхідно втілити для того, щоб забезпечити економічний розвиток громади в умовах децентралізації та дати справжній імпульс формуванню спроможних громад.

«Нові лідери, справжня децентралізація і відповідальні українці – успішна Україна!» – з таким меседжем Чортківський міський голова представив свою мету.

На його думку, для того, щоб забезпечити екнономічний розвиток Чорткова, необхідно розробити та запропонувати такі заходи для місцевих громад, як бізнес-інкубатори, індустріальні парки та промислові зони, прийняття програм місцевими радами про компенсацію відсотків або тіла банківських кредитів залучених для розвитку бізнесу, програма підтримки стартапів для бажаючих розпочати власну справу тощо.

У рамках другого етапу телепроекту – вибору десятки кращих Лідерів – медійна група StarLightMedia (телеканали цієї групи разом із 34 ключовими громадськими організаціями України започаткували цей проект) ближче знайомитиме українців із учасниками). Кожного дня у програмі телеканалу СТБ «Вікна» та телеканалу ICTV «Факти» показують сюжет про одного із ста претендентів на звання «Новий лідер». Нещодавно такий сюжет знімали і в Чорткові.

«Своєю участю у телепроекті «Нові лідери» я хочу показати своє прагнення змінити Чортків шляхом економічного розвитку» – розповів журналістам телеканалу СТБ Володимир Шматько. – Для забезпечення громадотворення в Україні слід сформувати середній клас. З цією метою, на прикладі свого міста, я хочу показати, наскільки важливим є прихід іноземних інвесторів, створення індустріальних парків та промислових зон. Крок за кроком ми удосконалюємо Чортків! Мені дуже хочеться, щоб у моєму місті, та і в Україні загалом, завдяки мудрій політиці скоротився потік трудової міграції. Нам потрібно берегти та цінувати молодь та робити все можливе, аби в Україні були гідні умови для життя. Мудрі економічні рішення – запорука формування та процвітання кожної громади!»

Упродовж зйомки міський голова познайомив журналістську групу зі своїм кабінетом, розповів, чому не любить чиновницькі громіздкі м’які крісла, як стежить за порядком у місті та роботою міської ради через систему відеоспостереження та що для мера має бути пріоритетним у роботі.

«Я щиро дякую усім, хто віддав за мене свій голос у першому етапі, відбірковому комітету, який підтримав мою програмну мету. Завдяки такому проекту про Чортків, його жителів, можливості та досягнення дізнається ще більше людей» – зазначив Володимир Шматько.

Завершиться телепроект «Нові лідери» у листопаді цього року. Визначатимуть нового лідера України за підсумком глядацького голосування. Переможець отримає грошовий приз – понад 1 млн. грн.

Ознайомитись із телепроектом «Нові лідери» та стежити за новинами можна на сайті https://novilidery.com/

Р.S. За словами Володимира Шматька, перемога у цьому телепроекті – не головне. Та якщо так і станеться, то обіцяє використати грошовий приз тільки для реалізації програмної мети – заради чітких кроків для економічного розвитку рідного Чорткова!

Чортківська міська рада