Тернопільський університет у рейтингу Google Scholar серед українських вишів посів почесне перше місце

Тернопільський національний економічний університет у рейтингу Google Scholar серед українських вишів посів почесне перше місце!

За результатами оцінювання якості наукової діяльності університетів світу, що проводилося у липні 2018 року на основі аналізу цитованості вчених базою Google Scholar, здійсненої Webometrics, Тернопільський національний економічний університет посів перше місце серед 326 українських вишів, включених до світового рейтингу та 760 місце у загальносвітовому рейтингу, що налічує 12000 навчальних закладів. Наш університет вкотре підтвердив високий статус найкращого закладу вищої освіти європейського зразка!

Вітаю академічну спільноту університету з вагомим досягненням. Саме Ваші наукові здобутки й наполеглева праця сформували університет як сучасний, рейтинговий освітній центр, який є лідером серед закладів вищої освіти України та знаний за кордоном.

За повідомленням ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого.