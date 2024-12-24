Міст в Гусятині перевірили на міцність

Представники державного підприємства ДП “Національний інститут розвитку інфраструктури” провели випробування мосту в Гусятині на Тернопільщині. Спеціалісти перевірили якість збудованих конструкцій, за оцінкою НІРІ технічний стан відремонтованого мосту – задовільний.

Розпочали ремонт мосту в Гусятині в листопаді минулого року. 50-річний міст тривалий час був в аварійному стані – провалилися тротуари, виникла корозія арматури балок та з’явилися тріщини на прогоновій будові. Пошкодження могли призвести до руйнування переправи та загрожували безпеці учасників дорожнього руху.

Міст є складовою дороги Т-23-12 Гусятин – Городок, що об’єднує Тернопільську та Хмельницьку області. Крім того, дорога важлива і для місцевих, оскільки сполучає колишній районний центр з прилеглими населеними пунктами. В селищі Гусятин розташовані школи, бальнеологічна лікарня та підприємства, в яких працюють жителі навколишніх населених пунктів. Поки міст був в аварійному стані, мешканці мусили їхати в об’їзд більш як 70 кілометрів. Відновили проїзд мостом весною 2024 року.

Крім того, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області заасфальтувала підходи до мосту. Згідно зі схемою організації дорожнього руху на ділянці передбачено майданчик для паркування та перехрестя з кільцевим рухом. Влаштували нове бар’єрне огородження загальною протяжністю 72 метри та нові дорожні знаки.