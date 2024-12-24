У Тернополі знайшли мертвого чоловіка. Просять упізнати

Допоможіть встановити особу

Співробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють особу невідомого чоловіка, тіло якого було виявлено в підвалі багатоповерхівки на вулиці Острозького, 40 у Тернополі.

Прикмети: на вигляд 50-60 років, зріст 150-160 см, худорлявої статури, на правому плечі має татуювання (див.фото).

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про дану особу, повідомте працівникам поліції за номерами: 27-11-70, 27-10-22 або на спецлінію 102.