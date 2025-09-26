Пожежа у Бережанах: квартира горіла, але рятувальники не дали вогню поширитись!

Ввечері 25 вересня рятувальники Тернопільщини виїхали на виклик про пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежа спричинила інтенсивне задимлення, що ускладнило роботу вогнеборців.

Пожежа та дії рятувальників

На момент прибуття рятувальників спостерігалося значне задимлення, тому для безпеки та ефективної роботи в таких умовах було залучено ланку газодимозахисної служби (ГДЗС). Рятувальники діяли у спеціальних засобах захисту органів дихання, щоб мінімізувати ризики для здоров’я.

Наслідки пожежі

Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на площі 15 м². Пожежа також пошкодила стіни та стелю квартири. Однак, завдяки злагодженій роботі рятувальників, вогонь не поширився на інші квартири, і будівля була врятована.

Підсумки

До ліквідації пожежі було залучено:

1 одиницю техніки (7 ДПРЧ)

1 пожежний ствол

1 ланку газодимозахисної служби (ГДЗС)

Інформація про причини пожежі наразі уточнюється, але загроза для інших мешканців була усунена завдяки швидким та професійним діям рятувальників.