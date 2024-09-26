На Чортківщині жінка зазнала опіків, намагаючись підпалити суху рослинність

Місцева мешканка 1973 року народження зазнала травмування, намагаючись підпалити суху рослинність на власній присадибній ділянці. Жінка зазнала термічних опіків 18% тіла внаслідок спалаху парів бензину, який використовувався під час підпалу. Наразі потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу.

Цей випадок є черговим нагадуванням про небезпеку, пов’язану з необережним поводженням із вогнем. Спалювання сухої рослинності – це не лише порушення правил пожежної безпеки, а й величезна загроза для життя людей та навколишнього середовища.

Нагадуємо, що згідно з законодавством, спалювання сухої рослинності заборонено! Це може призвести до тяжких наслідків: від серйозних травм до масштабних пожеж, які вимагають оперативного реагування рятувальних служб.

Будьте обережні та свідомі — дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Бережіть своє життя і життя тих, хто вас оточує. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу, але ваша обережність може запобігти багатьом трагедіям.