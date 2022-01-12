На Тернопільщині автівка «знесла» двох жінок, які перебували на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 січня на автодорозі М-19 неподалік м. Копичинці Чортківського району. Близько 19.00 годин водій автомобіля «Dacia Logan» здійснив наїзд на двох жінок, які саме переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Обох жінок, з переламами ніг, госпіталізували в медичні заклади району: 45-річну жительку м. Копичинці доставили в лікарню за місцем проживання, а 35-річну жительку с. Крогульці – в КНП «Чортківська ЦМЛ».