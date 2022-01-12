У Тернополі вкотре спіймали п’яним водія, якого суд позбавив права керувати транспортними засобами

10 січня близько опівночі, патрулюючи вулицею Генерала Мирона Тарнавського, патрульні помітили транспортний засіб Mazda, водій якого рухався із порушенням правил дорожнього руху.

Під час спілкування з чоловіком, патрульні виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували йому пройти огляд на визначення стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився.

З’ясовуючи усі обставини події, патрульні встановили, що кермувальник уже неодноразово сідав за кермо напідпитку та за рішенням суду його позбавлено права керувати транспортним засобом.

Інспектори склали на громадянина протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі за рік була притягнута до відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

Загалом з початку року в області патрульні зафіксували 97 випадків керування транспортними засобами в стані сп’яніння.