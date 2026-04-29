«Мрію голос твій почути, мамо»: у Тернополі  до Дня матері виступить Національна капела бандуристів

4 травня о 18:00 у Драмтеатрі відбудеться зворушливий концерт «Мрію голос твій почути, мамо» у виконанні Національної капели бандуристів України імені Г. Майбороди.

Ця програма – щире музичне зізнання найдорожчій людині – матері. Концерт сповнений любові, вдячності та тепла, адже саме материнський голос супроводжує нас від першої миті життя і назавжди залишається в серці.

У програмі прозвучать українські народні пісні та сучасні композиції, що оспівують материнську любов, турботу і незламну віру. Музика цього вечора стане особливою мовою емоцій – від ніжності до глибокої внутрішньої сили.

Особливої ліричної глибини концерту додасть участь солістки-сопрано Христини Оверчук, чий голос передає найтонші відтінки почуттів і створює атмосферу щирої емоційної близькості.

«Мрію голос твій почути, мамо» – це розмова з душею, пам’ять і надія, подяка матерям за їхню безмежну любов, яка надихає, оберігає і веде нас крізь усе життя.

«Ми прагнули створити програму, яка відгукнеться кожному – незалежно від віку чи життєвого досвіду. Це концерт про найважливіше: про маму, про вдячність і про ті слова, які ми не завжди встигаємо сказати вчасно. Через музику хочемо подарувати глядачам можливість прожити ці емоції разом», – зазначають організатори.

Організатори запрошують тернополян та гостей міста розділити цей особливий вечір музики, що єднає серця.

Квитки на подію можна придбати за посиланням:

