Вночі у Тернополі горів ринок

Учора вночі в Тернополі загорілися кілька кіосків ринку на вулиці Київський.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

“О 22:34 у м. Тернопіль на вул. Київській виникла пожежа продуктового кіоску з поширенням вогню на хлібний кіоск. Внаслідок пожежі знищено металевий продуктовий кіоск та товар в ньому на загальній площі 5 м кв., пошкоджено стіну та внутрішнє облицювання хлібного кіоску на площі 3 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення із залученням працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано три кіоски”, – йдеться у інформації.