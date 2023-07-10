На Тернопільщині через ДТП травмувались двоє дніпрян

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 липня на автодорозі М-09 поблизу с. Цебрів Озернянської. Орієнтовно о 22.00 годин водій автомобіля «BMW X1» не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії травмувався сам 24-річний водій та його 18-річна пасажирка, обоє жителі м. Дніпро. Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в травматологічне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.