18:42 | 10.07.2023
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Економічне партнерство трьох держав обговорили у Чернівцях

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У Чернівцях відбувся Міжнародний бізнесфорум, який зібрав представників бізнесу та влади для обговорення актуальних питань співпраці між Україною, Румунією та Республікою Молдова та налагодження торговоекономічних звязків між бізнесом і регіонами цих країн.

У ньому взяли участь заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель і начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Руслан Кулик.

У межах заходу відбулися панельні дискусії та бізнесзустрічі, присвячені міжрегіональній економічній співпраці, зростанню товарообігу між трьома країнами,  залученню інвестицій в українські громади, інтеграції в європейську транспортну мережу, розвитку туризму тощо. 

Під час вказаних заходів напрацьовувалися пропозиції зацікавлених сторін щодо конкретних кроків, необхідних для налагодження співпраці та реалізації перспективних проєктів. 

Так, наприклад, під час панельної дискусії на тему туризму обговорили спільні міжнародні туристичні проєкти, розробку нових маршрутів, створення необхідних умов для комфорту та задоволення базових потреб туристів тощо.

За словами заступника голови Тернопільської обласної ради, подібні заходи важливі для українського бізнесу, який в умовах війни продовжує працювати, розвиватись та підтримувати нашу армію.

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