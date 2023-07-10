У Чорткові триває стерилізація безпритульних тварин

Першим кроком до контролю за популяцією безпритульних собак та кішок є унеможливлення розмноження тварин, котрі, на жаль, живуть на вулиці. Процедура стерилізації платна, а після її проведення за тваринкою потрібен догляд протягом декількох днів.

Щоб стерилізувати якомога більше тварин, Чортківська міська рада заключила договір із місцевою ветеринарною клінікою (де ветеринаром працює Андрій Слоїк) про проведення стерилізації за бюджетні кошти. Вартість однієї процедури становить 1000 гривень. Протягом останнього часу вісьмох кішок та собак стерилізували, ще 9 – на черзі.

Після того, як собачці чи котику провели необхідну операцію, волонтери протягом кількох днів виконують рекомендації ветеринара та наглядають за чотирилапими пацієнтами, після чого тварини повертаються до звичного для себе життя.