10:34 | 18.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині ледь не замерзла людина

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Чоловіка доставлено в реанімацію з переохолодженням

17 грудня на Тернопільщині сталася надзвичайна ситуація: 54-річного чоловіка з Латківців, що у Мельнице-Подільській територіальній громаді Чортківського району, доставили до реанімаційного відділення КНП «Борщівської міська лікарня» з діагнозом «Загальне переохолодження».

За попередніми даними, потерпілого було знайдено на території його власного домогосподарства. Медики оперативно надавали йому допомогу, і зараз чоловік перебуває під наглядом лікарів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *