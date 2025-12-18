На Тернопільщині ледь не замерзла людина

Чоловіка доставлено в реанімацію з переохолодженням

17 грудня на Тернопільщині сталася надзвичайна ситуація: 54-річного чоловіка з Латківців, що у Мельнице-Подільській територіальній громаді Чортківського району, доставили до реанімаційного відділення КНП «Борщівської міська лікарня» з діагнозом «Загальне переохолодження».

За попередніми даними, потерпілого було знайдено на території його власного домогосподарства. Медики оперативно надавали йому допомогу, і зараз чоловік перебуває під наглядом лікарів.