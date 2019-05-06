Тернопільські семінаристи провели великодні місії на Херсонщині

Напередодні Великодніх свят Херсонщину відвідали семінаристи з Тернопільської духовної семінарії. Місійна подорож відбулася з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) та ректора семінарії о. Івана Римара. Семінаристи перебували у місті Берислав на парафії УГКЦ Макавейських мучеників, де 8 років душпастирює отець Олександр Більський.

«Всією парафіяльною спільнотою ми готувалися до Христового Воскресіння, – розповідає Андрій Волянюк. – У Страсний тиждень молилися богослужіння, розважали над страстями Ісуса Христа, приступали до Плащаниці, жертвували свої молитви в наміренні за мир і спокій в Україні. Відтак на свято Христового Воскресіння освятили Пасху, кожен мав можливість зробити діло милосердя і скласти пожертву з власного кошика для в’язнів. Зібрані продукти були передані до в’язниці».

прес-служба архиєпархії

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