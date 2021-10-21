На Тернопільщині відбудуться вибори міського голови та депутатів

31 жовтня в Тернопільській області відбудуться позачергові вибори Теребовлянського міського голови та проміжні вибори депутатів Нагірянської сільської ради Чортківського району. Зокрема проміжні вибори депутатів Нагірянської сільської ради відбудуться в двох округах, до яких входять села Капустинці, Заболотівка, а також у селі Ягільниця, в яких має бути обрано по одному депутату сільської ради.

За даними ЦВК, для участі у виборах Теребовлянського міського голови було зареєстровано 5 кандидатів, серед яких четверо само висуванців та один висуванець від політичної партії. Зокрема кандидатами-самосуванцями є Тарас Козак, Степан Кондира, Юрій Ништа та Олег Продан, а висуванцем від партії є Михайло Тимошик (ПП ВО «Свобода»). Однак згідно оприлюднених відомостей, двоє кандидатів-самовисуванців є членами політичних партій – Степан Кондира (Політична партія “Народний Рух України”) та Юрій Ништа (Політична партія “Європейська солідарність”), а Тарас Козак та Олег Продан є безпартійними.

Нагадаємо, що 5 січня 2021 року на черговому пленарному засіданні сесії Теребовлянської міської ради депутати задовольнили заяву міського голови Сергія Поперечного про відставку. А другого березня Верховна рада України прийняла Постанову №1289 «Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського голови Тернопільського району Тернопільської області» і призначила позачергові вибори на 31 жовтня 2021 року.

Щодо виборчої системи, яка застосовується на позачергових виборах Теребовлянського міського голови, то враховуючи, що у громаді, за даними сайту ЦВК, зареєстровано 23 тисячі 181 виборця, буде застосовано мажоритарну виборчу систему відносної більшості. Переможцем виборів стане той із кандидатів, який набере найбільшу кількість голосів виборців Теребовлянської міської територіальної громади. Тобто повторного голосування або так званого «другого туру» виборів міського голови в даному випадку не передбачено.

А ось для участі у проміжних виборах депутатів Нагірянської сільської ради Чортківського району в двох виборчих округах було зареєстровано 6 кандидатів, по три кандидати в кожному з округів. Зокрема в окрузі №1, до якого входять села Капустинці та Заболотівка зареєстровано двоє само висуванців (Степан Москалик та Іванна Попадюк) та один кандидат є висуванцем від політичної партії ВО «Свобода» (Людмила Коверська). Щодо партійної приналежності кандидатів, то серед самовисуванців Степан Москалик є членом політичної партії ВО “Батьківщина”, а Іванна Попадюк – безпартійною. Відповідно Людмила Коверська є членом ПП ВО “Свобода”.

У виборчому окрузі №4, до якого входить село Ягільниця, серед трьох кандидатів в депутати є один само висуванець (Ігор Билиця), та двоє висуванців від політичних партій – Ігор Красовський (суб’єкт висування – політична партія “Європейська солідарність”) та Оксана Лось (політична партія “За майбутнє”) . Однак щодо партійної приналежності кандидатів в депутати, то кандидатка Оксана Лось, незважаючи на те, що суб’єктом її висування є політична партія, сама є безпартійною. Відповідно Ігор Билиця є безпартійним, а Ігор Красовський є членом партії “Європейська солідарність”.

На проміжних виборах депутатів Нагірянської сільської ради, зважаючи на те, що у даній сільській громаді зареєстровано 6 тисяч 975 виборців – буде застосована мажоритарна система відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Тобто у кожному із двох округів буде обрано по одному депутату сільської ради. Переможцем виборів буде той із кандидатів, який отримає найбільшу кількість голосів виборців на виборах в даних округах.

Нагадаємо, що до округу №1 входять села Капустинці та Заболотівка (орієнтовна кількість виборців, за даними сайту ЦВК, – 721), а до округу №4 – село Ягільниця (орієнтовна кількість виборців – 922). У кожному із цих сіл розташовано по одній виборчій дільниці.

За словами директора Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігоря Процика: “Якщо проаналізувати первинні відомості про кандидатів на посаду Теребовлянського міського голови та кандидатів в депутати Нагірянської сільської ради на виборах, то ми побачимо цікаву тенденцію щодо партійної приналежності кандидатів – більшість із зареєстрованих кандидатів є само висуванцями, але більша половина з них є членами політичних партій. Зокрема на виборах Теребовлянського міського голови 80% кандидатів є самовисуванцями та водночас 60% є членами політичних партій.

Чому так відбувається і в чому тут є особливість? Тому що, по-перше, рівень довіри серед виборців до політичних партій як інституцій загалом надзвичайно низький. Це можна пояснити тим, що представники політичних партій, які приходять до влади дуже часто не виконують своїх передвиборчих обіцянок, а також через завищені сподівання самих виборців від них, корупційні скандали, тощо і як наслідок розчарування в провладних політиках вже до наступних виборів.

По-друге – кандидат, який є самовисуванцем і безпартійним де-юре немає партійного керівника, який може впливати вже на обраного міського голову чи депутата щодо голосування за ті чи інші рішення ради. І тут Виборчий кодекс, зважаючи на кількість виборців, зокрема в Нагірянській сільській громаді, також дозволяє балотуватись кандидатам в депутати самовисуванцями.

А по-третє, на рівні невеликих міських чи сільських громад де-факто немає розвинених партійних осередків. Це підтверджується результатами місцевих виборів 2020 року, де більшість депутатів в громадах, кількість виборців в яких не перевищує 10 тисяч виборців – є самовисуванцями. Тому кандидати-самовисуванці сподіваються, що не маючи партійної приналежності вони можуть отримати більше голосів виборців.

З іншої сторони, з прийняттям державного фінансування політичних партій, які зокрема потрапили до Верховної ради України, тобто на національному рівні ми загалом прагнемо до прозорого фінансування статутної діяльності політичних партій, розвитку партійних структур на всіх рівнях, однак поки що такого системного явища ми не можемо спостерігати.

Хоча зокрема є і випадок коли кандидат є безпартійним, але суб’єктом його висування є політична партія. В чому тут особливість? Це може свідчити або про певну прихильність даного кандидата до партії або про те, що партія хоче таким чином «поміряти» і «розуміти» реальний рівень підтримки до партії загалом через свого кандидата в депутати, тобто який у виборця буде асоціюватись із певною партією в певній громаді або про інші мотиви такого рішення.

Тому стикаємось в даному випадку із політичною маніпуляцією свідомості виборця, коли кандидати на посаду міських голів чи в депутати місцевих рад під час зустрічей з виборцями, в агітаційних матеріалах, тощо можуть розповідати про те, що вони є самовисуванцями і незалежними від партій, хоча насправді є членами політичних партій і тому вже є залежними від них.

Як не “потрапити в пастку” такої політичної маніпуляції? Варто апелювати до політичної культури та свідомості виборця, тобто виборці повинні самостійно ознайомлюватись з біографіями кандидатів, в тому числі їх “політичним минулим”, читати їх передвиборні програми, отримувати інформацію із різних офіційних та перевірених джерел, спілкуватись із кандидатами і розуміти ці речі для майбутнього свідомого вибору”

Нагадаємо, що 31 жовтня 2021 року загалом в Україні на повторних, проміжних та позачергових місцевих виборах будуть обирати 4 міських голів (Харківський міський голова, Теребовлянський міський голова (Тернопільська область), Комарнівський міський голова (Львівська область), Липовецький міський голова (Вінницька область), 2 селищних голів, 5 сільських голів, 32 депутатів міських рад, 9 депутатів селищних рад та 94 депутатів сільських рад.