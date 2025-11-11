Увага! У соцмережах з’явилася фейкова сторінка тернопільського Архієпископа Теодора Мартинюка

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ попереджає вірних про появу фейкової сторінки в Instagram, створеної на ім’я Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка. Зловмисники, використовуючи авторитет владики, звертаються до користувачів із проханнями про фінансову допомогу чи збір коштів на лікування хворого священника.

Важливо:

Це шахрайство!

Владика Теодор не організовує зборів через соціальні мережі і ніколи не надсилає особистих повідомлень із подібними проханнями.

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія закликає всіх бути обережними та уважними. Якщо ви стали свідком таких дій, будь ласка, надсилайте скарги на фейкову сторінку за посиланням: https://www.instagram.com/teodor_martinyuk?igsh=MTFtbXk4dDIwMjR0cw==