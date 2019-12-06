На Тернопільщині мама з дочкою ледь не загинули у власному будинку

Подія сталась 4 грудня в м. Бережани. Близько 10.00 годин до Бережанської районної лікарні з діагнозом «Отруєння чадним газом» були госпіталізовані 48-річна жінка та її 7-річна дочка. На разі, стан потерпілих задовільний, а обставини отруєння з’ясовуються.

До відома, чадний газ ще називають тихим вбивцею, адже він не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути. Чадний газ утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Тобто, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димарі, то там може збиратись чадний газ. Крім того, вітряна погода може спричинити зворотну тягу в димових та вентиляційних каналах, а через це небезпечні продукти горіння не виводимуться назовні і накопичуватимуться у приміщенні. Чадний газ (СО) небезпечний тим, що потрапляючи в кров, він сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень по організму. Через це людина гине, як від задухи.