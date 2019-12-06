Переповнений драмтеатр та оплески: в Тернополі нагородили кращих представників органів місцевого самоврядування

З нагоди Дня місцевого самоврядування сьогодні, 5 грудня, у Тернопільському обласному драматичному театрі нагородили депутатів місцевих рад всіх рівнів, голів районних, міських, селищних та сільських рад. Керівництво краю вручило їм подяки за сумлінну працю та професіоналізм.

Окрім урочистого нагородження, для присутніх організували концертну програму провідних творчих колективів області та окремих виконавців.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук перед врученням подяк наголосив, що робота рад нинішньої каденції була особливо складною.

– Вітаю депутатів рад усіх рівнів з нашим спільним святом – Днем місцевого самоврядування. Щиро бажаю усій Тернопільській громаді миру, широко відкритих дверей, нових перспектив розвиту та гідного рівня життя, – звернувся Віктор Овчарук. – Ось вже добігає четвертий рік роботи рад нинішньої каденції, який видався чи не найскладнішим з часу виборів, адже був позначений виборами президента та дочасними виборами до ВРУ. Це не могло не позначитися на роботі рад нашого краю. Загострилися політичні протиріччя, які вплинули на соціально-економічну ситуацію в області. Також на роботі позначилися і тенденції різних, часто невиважених, змін. Попри це, органи місцевого самоврядування Тернопільщини працювали та працюють системно, плідно й успішно, залишаючись вірними своїм виборцям і собі. Представницька влада області стоїть на патріотичних, демократичних позиціях, хоч і вирізняється різноманіття політичних сил. Усі партії, представлені в радах, спільно працюють на благо Тернопілля. Не зважаючи на складні умови, ми продовжуємо реалізовувати реформи, впроваджувати нову українську школу, розвивати охорону здоров’я, покращувати матеріальну базу ФАПів та амбулаторій, лікарень, закуповувати нове обладнання, тобто впроваджуємо соціальну-економічну та культурну програму Тернопільщини, тим самим покращуючи умови життя краян.

Відзначив кращих працівників місцевого самоврядування й новообраний голова ОДА Ігор Сопель.

– Праця в органах місцевого самоврядування об’єднує велику когорту професійних і патріотичних людей, яким небайдужа доля країни та рідного краю, – виголосив Ігор Сопель. – Ви найближче стоїте до потреб людей, до потреб жителів нашого Тернопілля, адже працюєте безпосередньо на місцях. Вам вони віддали свої голоси і делегували до органів влади, вірячи, що свій досвід знання і ділові якості ви спрямуєте на захист їхніх інтересів. Це – велика відповідальність й місія, що потребує щоденної кропіткої праці.

До слова, 7 грудня День місцевого самоврядування в Україні почали відзначати ще з 2000 року. Саме цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалила ЗУ «Про місцеве самоврядування».