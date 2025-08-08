7 серпня 2025 року правоохоронці Тернополя розпочали перевірку за фактом пошкодження спортивного об’єкта, який перебуває на балансі Тернопільської обласної військової адміністрації. Про інцидент повідомив представник департаменту розвитку інфраструктури області через спецлінію 102.

Пошкодження «Водної арени Тернопіль» і відсутність охорони

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 міста. Під час перевірки було встановлено, що «Водна арена Тернопіль», як об’єкт, зазнала пошкоджень, при цьому на території немає камер відеоспостереження, сигналізації чи охорони. Залишки обірваних кабелів, зірвані літери з назви арени та сміття всередині приміщень вказують на вандалізм.

Реакція представників влади

Як зазначив перший заступник начальника Тернопільської ОВА Степан Куйбіда, зокрема завдяки небайдужим громадянам і медіа було отримано інформацію про занедбаний стан арени. Влада та правоохоронці зараз займаються фіксацією пошкоджень та з’ясуванням осіб, причетних до вандалізму. Готується офіційна заява до Головного управління Національної поліції.

«Маємо з’ясувати, хто причетний до цього вандалізму, і притягнути винних до відповідальності», — зазначив Куйбіда.

Занедбана інфраструктура: «Водна арена» перетворилася на руїни

Тернопільська «Водна арена», яка мала стати важливим об’єктом для розвитку водних видів спорту в місті та національних і міжнародних змагань, зараз виглядає як занедбана руїна. Через кілька тижнів після відкриття спортивний комплекс перетворився на пустку. Поламані замки, зірвані банери та інформаційні стенди, заросла територія і зруйнована інфраструктура — усе це свідчить про безвідповідальність щодо об’єкта, в який було інвестовано понад 100 мільйонів гривень.

Витрати на будівництво та обіцянки, які не виконалися

Будівництво «Водної арени» стало частиною програми «Велике будівництво» і обіцяло стати важливим центром для розвитку водних видів спорту в Україні. Вартість будівництва об’єкта перевищила 100 мільйонів гривень, але незважаючи на це, «Водна арена» так і не стала важливим осередком для змагань.

Причини занепаду та відсутність належного управління

Місцеві чиновники та громадськість задаються питанням, чому після кількох років будівництва об’єкт швидко занепав. Виявляється, що спортивний комплекс не був належним чином утримуваний і не відповідав стандартам експлуатації.

Плани на відновлення «Водної арени»

У березні 2025 року тернопільська влада разом з Федерацією каное України обговорювала можливість відновлення «Водної арени», однак ситуація тільки погіршилася після цього. Тепер місцева громада чекає реальних кроків влади, щоб виправити стан об’єкта, що потенційно міг стати важливим спортивним центром для водних видів спорту.

Запитання до місцевої влади

Тернополяни все більше ставлять питання: куди йдуть бюджетні кошти, якщо такі обіцянки не виконуються? Місцева громада очікує реальних змін і готова підтримати проект, але тільки в тому випадку, якщо влада вживе належних заходів для збереження та розвитку спортивної арени.