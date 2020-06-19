Голова Укравтодору хоче позбавитись начальника САД у Тернопільській області після зливу його розмов

Виконуючого обов’язки начальника Служби автодоріг у Тернопільській області Ігоря Раїнчука планують звільнити з посади після опублікованих аудіозаписів, де він розповідає про відкати з ремонту автодоріг. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Терміново» з посиланням на очільника Укравтодору Олександра Кубракова.

«На скільки мені відомо, правоохоронні органи вже займаються цим питанням, щойно народні депутати мені сказали, що відкрито два провадження з цього приводу. З того, що ми почули… З точки зору здорового глузду… У Раїнчука наступного тижня завершується випробувальний термін, ми його продовжувати не будемо, з цією людиною ми попрощаємось» – повідомив Олександр Кубраков.

5 червня на своїй сторінці у Фейсбук член транспортного комітету Верховної Ради Ігор Василів («Слуга народу») опублікував аудіозаписи із голосом, схожим на в. о. начальника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, де він начебто зі своїм помічником обговорюють кількість відкатів від будівництва доріг.

Через декілька днів з’явилися ще один запис , на якому голова тернопільського облавтодору говорить про 1% відкату.

За повідомленням Кубракова, служба планує оголосити новий конкурс на його посаду.

«Я не хочу всіх під одну гребінку міряти і казати, що всі люди, які працювали раніше, – погані. Ми ось взяли людину, за нього багато поручилися, обирали з трьох кандидатів. Думали, що це буде чесний і порядний керівник. А коли я почув цей запис…Я б ніколи не подумав, що людина, яка скільки всього робила, може таке говорити. Але маємо, що маємо. Наша ж позиція категорична. Ми з такими людьми працювати не хочемо» – розповів виданню «Терміново» Олександр Кубраков.

За фактом цієї розмови, правоохоронці вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За даними журналістів, у місцевій прокуратурі повідомили, що скерували матеріали до Національного антикорупційного бюро.

Ігор Раїнчук очолював філії «Тернопільського облавтодору» – «Підгаєцький райавтодор» та «Бережанський райавтодор». Раніше він працював у ТОВ «Козова Шляховик». До лютого 2019-го року підприємством володів Олег Продан, який у тому ж лютому минулого року став очолювати Управління регіонального розвитку та дорожнього господарства Тернопільської міськради.

Ігор Раїнчук задекларував дружину, дочку, внучку та зятя, натомість у його декларації відсутній син – Юрій. Юрій Раїнчук, згідно декларації його дружини працює у компанії «Техно-буд-центр».

«Техно-буд-центр» є найбільшим підрядником у Тернопільській області, за останні три роки отримала підряди місцевої САД на 9,74 мільярдів гривень. Це у два рази більше ніж САД віддала всім іншим підрядникам разом за той же період часу.

Тільки за той час, коли Службу очолював Раїнчук, фірма де працює його син, виграла у тернопільського САДу підрядів на понад 2,48 мільярда гривень.

Ігоря Раїнчука призначив на посаду Олександр Кубраков наприкінці минулого року. Як наголошував голова Укравтодору, оновлення керівників служб автодоріг областей – є першочерговою задачею.

Нагадаємо, це не перший корупційний скандал пов’язаний з новопризначеними очільниками обласних Служб автодоріг. Нещодавно працівники Кіровоградської САДу звернулись до правоохоронців зі скаргою на дії свого керівника, призначеного Кубраковим у квітні 2020 року.