Більше тридцяти медичних закладів Тернопільщини уже з квітня можуть залишитися без фінансування

Про це під час наради з представниками Національної служби здоров’я України наголосив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Як відомо, з 1 квітня, стартує другий етап медреформи. За принципом «гроші ідуть за пацієнтом» фінансуватимуть лікарні. За скеруванням сімейного лікаря ряд послуг має надаватися безкоштовно. Однак не усі медичні заклади нашої області уклали угоди з Національною службою здоров’я. Під час зустрічі піднімалося якраз питання правових проблем взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я, з якими зіткнулась Тернопільщина. Зокрема – на сьогодні 34 заклади області не можуть отримати ліцензію на надання медичних послуг від Міністерства охорони здоров’я і, відповідно, укласти договір з НСЗУ. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, це відбувається через відсутність прямої комунікації та затягування процесу у міністерстві. Відсутність ліцензії та договору з НСЗУ до 28 лютого цього року загрожує залишити ці заклади без фінансування, передбаченого програмою медичних гарантій. Загалом в Україні 80 таких лікарень.

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